Лукашенко: в Бабарико и Цепкало огромные деньги закачаны через «Газпром»

В предвыборные кампании Виктора Бабарико и Валерия Цепкало «огромные деньги закачаны через “Газпром”». Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Порой “Газпром” даже и не знал, какие деньги расходуются на этих», — отметил Лукашенко, которого цитирует «Пул Первого».

Виктор Бабарико почти двадцать лет возглавлял «Белгазпромбанк», основными акционерами которого являются российские компании «Газпром» и «Газпромбанк».

Незадолго до объявления президентских выборов Бабарико уволился из банка.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. После этого Нацбанк ввел в банк временную администрацию.

18 июня Виктор Бабарико был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом в президенты

Валерий Цепкало входил в команду, которая привела Лукашенко к власти в 1994 году. Был заместителем министра иностранных дел, послом в США, помощником президента, является инициатором создания Парка высоких технологий. Много лет руководил им. ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом. Цепкало вынужден был покинуть Беларусь вместе с детьми.