Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

Завершилась стадия 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020.

Фото из микроблога донецкого «Шахтера»

Далее за трофей будут бороться восемь клубов: два английских, по одному испанскому, итальянскому, швейцарскому, датскому, немецкому и украинскому.

Четвертьфинальные пары выглядят так:

«Вулвергемптон» — «Севилья»;

«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»;

«Интер» — «Байер»;

«Шахтер» — «Базель».

Матчи этой стадии (победитель будет определяться по итогам одной встречи) пройдут 10-11 августа в Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге без зрителей.

Полуфиналы запланированы на 16-17 августа (Кельн, Дюссельдорф), а финал — на 21 августа (Кельн).