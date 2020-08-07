Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы

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Завершилась стадия 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020.

Фото из микроблога донецкого «Шахтера»

Далее за трофей будут бороться восемь клубов: два английских, по одному испанскому, итальянскому, швейцарскому, датскому, немецкому и украинскому.

Четвертьфинальные пары выглядят так:

  • «Вулвергемптон» — «Севилья»;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»;
  • «Интер» — «Байер»;
  • «Шахтер» — «Базель».

Матчи этой стадии (победитель будет определяться по итогам одной встречи) пройдут 10-11 августа в Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге без зрителей.

Полуфиналы запланированы на 16-17 августа (Кельн, Дюссельдорф), а финал — на 21 августа (Кельн).
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Тэги: Лига Европы

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