Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы
Завершилась стадия 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/2020.
Далее за трофей будут бороться восемь клубов: два английских, по одному испанскому, итальянскому, швейцарскому, датскому, немецкому и украинскому.
Четвертьфинальные пары выглядят так:
- «Вулвергемптон» — «Севилья»;
- «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»;
- «Интер» — «Байер»;
- «Шахтер» — «Базель».
Матчи этой стадии (победитель будет определяться по итогам одной встречи) пройдут 10-11 августа в Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Дуйсбурге без зрителей.
Полуфиналы запланированы на 16-17 августа (Кельн, Дюссельдорф), а финал — на 21 августа (Кельн).