Что происходит с ценами на нефть утром в пятницу
Мировые цены на «черное золото», хоть и торгуются достаточно высоко, все же теряют в весе.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:30, эталонные марки нефти находятяс на следующих позициях:
- Brent — 44,97 доллара за баррель (-0,27%);
- WTI — 41,80 доллара за баррель (-0,36%).
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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