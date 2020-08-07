Что происходит с ценами на нефть утром в пятницу

/ Экономика
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Мировые цены на «черное золото», хоть и торгуются достаточно высоко, все же теряют в весе.

Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:30, эталонные марки нефти находятяс на следующих позициях:

  • Brent — 44,97 доллара за баррель (-0,27%);
  • WTI — 41,80 доллара за баррель (-0,36%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. 

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Тэги: нефть мировые цены на нефть

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