Что происходит с ценами на нефть утром в пятницу

Мировые цены на «черное золото», хоть и торгуются достаточно высоко, все же теряют в весе.

Как свидетельствуют данные электронных торгов на 08:30, эталонные марки нефти находятяс на следующих позициях:

Brent — 44,97 доллара за баррель (-0,27%);

WTI — 41,80 доллара за баррель (-0,36%).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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