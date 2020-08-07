Правозащитники: активиста отправили отбывать «сутки» с положительным тестом на COVID-19

Члена БСДП «Народная Грамада» Андрея Шипулина отправили отбывать административный арест, на который его осудили два месяца назад, с положительным тестом на COVID-19.

Как сообщает spring96.org , за участие в избирательных пикетах по сбору подписей на Комаровском рынке в Минске 7 июня суд Фрунзенского района Минска осудил Андрея Шипулина по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Организация и проведение несанкционированного массового мероприятия) на 10 суток административного ареста. Но отбывать «сутки» его сразу не отправили.

Как сообщила лишенному регистрации правозащитному центру «Весна» жена Шипулина, отбывать административный арест его забрали только 1 августа, почти через два месяца. При этом, когда его забирали отбывать наказание в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, Шипулин был болен на COVID-19.

«Однако сотрудники милиции даже и слушать не хотели ни его, ни жену. Жена Шипулина показывала им документы о том, что у Андрея положительный тест на COVID-19, но его все равно забрали отбывать «сутки», — подчеркивают правозащитники.

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