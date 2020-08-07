Правозащитники: активиста отправили отбывать «сутки» с положительным тестом на COVID-19
Члена БСДП «Народная Грамада» Андрея Шипулина отправили отбывать административный арест, на который его осудили два месяца назад, с положительным тестом на COVID-19.
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Как сообщила лишенному регистрации правозащитному центру «Весна» жена Шипулина, отбывать административный арест его забрали только 1 августа, почти через два месяца. При этом, когда его забирали отбывать наказание в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, Шипулин был болен на COVID-19.
«Однако сотрудники милиции даже и слушать не хотели ни его, ни жену. Жена Шипулина показывала им документы о том, что у Андрея положительный тест на COVID-19, но его все равно забрали отбывать «сутки», — подчеркивают правозащитники.
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