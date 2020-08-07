Официально: за три дня «досрочки» проголосовали 22,47% избирателей

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За три дня досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 22,47%. Такие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.

В Брестской области явка составила 20,45%, в Витебской — 21,18%, Гомельской — 30,22%, Гродненской — 20,05%, Минской — 20,84%, Могилевской — 26,14%. В Минске досрочно проголосовали 18,89% избирателей.

На предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за три дня проголосовали 18,67% избирателей (от 17,03% в Минске до 19,95% в Витебской области). Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей.

 

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» отмечает, что введенные ЦИК квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

«Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов — принципа гласности, — подчеркнули правозащитники. — Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены участковых избирательных комиссий и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава».

Наблюдатели кампании «Право выбора» за три дня досрочного голосования на президентских выборах зафиксировали 828 нарушений. В распределении нарушений по типу лидирует недопуск аккредитованного наблюдателя к наблюдению внутри помещения для голосования — 367 случаев (44,32%).

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 досрочное голосование

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