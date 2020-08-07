Доллар серьезно растет утром в пятницу

/ Экономика
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в пятницу, 7 августа.

Так, доллар добавляет 0,0107 пункта и торгуется на уровне 2,4483 белорусского рубля.

Евро тоже немного наращивает позиции — его курс приближается к отмеке 2,90 белорусского рубля.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть. 

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Тэги: валюта

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