Доллар серьезно растет утром в пятницу
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов БВФБ в пятницу, 7 августа.
Так, доллар добавляет 0,0107 пункта и торгуется на уровне 2,4483 белорусского рубля.
Евро тоже немного наращивает позиции — его курс приближается к отмеке 2,90 белорусского рубля.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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