Задержанный в Могилеве журналист Владимир Лапцевич объявил голодовку

/ Выборы
Просмотров: 174

Задержанный в Могилеве журналист Владимир Лапцевич объявил голодовку протеста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Фото со страницы Владимира Лапцевича в соцсети

Корреспондент «Магілёўскага рэгіёна» и член БАЖ Лапцевич был задержан вечером 5 августа. Он приехал к Ленинскому РОВД поддержать доставленного туда ранее сотрудниками ГАИ журналиста Александра Буракова-старшего. В связи с недопуском в здание милиции Лапцевич оставил запись в книге жалоб и предложений. Спустя некоторое время к нему вышел сотрудник милиции и попросил его проследовать с ним в РОВД якобы для опроса относительно его жалобы. Журналист из отдела милиции не вышел.

Утром 6 августа стало известно, что Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции и доставили в изолятор временного содержания. В тот же день, по информации БАЖ, он объявил голодовку.

Судить обоих журналистов будут 7 августа. Буракова — в 10.30 якобы за мелкое хулиганство, Лапцевича — в 14.30 за неподчинение милиции.

Как сообщалось, 6 августа возле суда Октябрьского района Могилева был задержан журналист Александр Бураков-младший. По словам заместителя председателя БАЖ Олега Агеева, ставшего очевидцем задержания, Бураков сидел на скамеечке, ждал с бабушкой и дедушкой, когда привезут в суд Александра Буракова-старшего и Владимира Лапцевича. Его задержали, завели в здание суда, потом посадили в автомобиль и увезли.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 задержание журналистов репрессии Персона: Владимир Лапцевич Город: Могилев

Другие материалы на эту тему:

Дмитрий Крук. ПЕРЕМЕНЫ. Как они могут произойти?

Дмитрий Крук. ПЕРЕМЕНЫ. Как они могут произойти?

Боевики Вагнера, протесты, Тихановская, гибридная война. Но Лукашенко не парится

Боевики Вагнера, протесты, Тихановская, гибридная война. Но Лукашенко не парится

Игорь Рынкевич. ВЫБОРЫ. Гражданский мир в Беларуси, ее суверенитет в опасности!

Игорь Рынкевич. ВЫБОРЫ. Гражданский мир в Беларуси, ее суверенитет в опасности!

«Мы ждем перемен!». Тихановской не дали провести митинг, но пришли тысячи

«Мы ждем перемен!». Тихановской не дали провести митинг, но пришли тысячи