Задержанный в Могилеве журналист Владимир Лапцевич объявил голодовку протеста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Фото со страницы Владимира Лапцевича в соцсети

Корреспондент «Магілёўскага рэгіёна» и член БАЖ Лапцевич был задержан вечером 5 августа. Он приехал к Ленинскому РОВД поддержать доставленного туда ранее сотрудниками ГАИ журналиста Александра Буракова-старшего. В связи с недопуском в здание милиции Лапцевич оставил запись в книге жалоб и предложений. Спустя некоторое время к нему вышел сотрудник милиции и попросил его проследовать с ним в РОВД якобы для опроса относительно его жалобы. Журналист из отдела милиции не вышел.

Утром 6 августа стало известно, что Лапцевича задержали якобы за неподчинение сотрудникам милиции и доставили в изолятор временного содержания. В тот же день, по информации БАЖ, он объявил голодовку.

Судить обоих журналистов будут 7 августа. Буракова — в 10.30 якобы за мелкое хулиганство, Лапцевича — в 14.30 за неподчинение милиции.

Как сообщалось, 6 августа возле суда Октябрьского района Могилева был задержан журналист Александр Бураков-младший. По словам заместителя председателя БАЖ Олега Агеева, ставшего очевидцем задержания, Бураков сидел на скамеечке, ждал с бабушкой и дедушкой, когда привезут в суд Александра Буракова-старшего и Владимира Лапцевича. Его задержали, завели в здание суда, потом посадили в автомобиль и увезли.

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