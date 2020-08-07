Ермошиной непонятны вопросы и возмущения по поводу снятых шторок на кабинах для голосования

«Закон не определяет, каким образом должны быть устроены кабины для голосования», — заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в своем традиционном видеообращении к избирателям, которое опубликовано на сайте ЦИК.

По словам Ермошиной, поступает «масса вопросов» от граждан по поводу законности снятия шторок с кабин для голосования. Она подчеркнула, что закон лишь требует, чтобы кабинки обеспечивали тайну волеизъявления избирателей.

«А они обеспечивают, поскольку закрывают место для голосующего с трех сторон, — сказала Ермошина. — Четвертая сторона является свободной для того, чтобы в этих замкнутых пространствах не создавалась какая-то вредоносная эпидемиологическая среда. Кроме этого, чтобы избиратели не прикасались к большому количеству предметов. Таким препятствием, таким предметом является тяжелая, зачастую пыльная штора, которая закрывает кабину для голосования».

Ермошина заявила, что ей «непонятны вопросы и возмущения по данному поводу». «Такое ощущение, что возмущаются те, кто собирался использовать место для голосования прежде всего для выполнения каких-то не совсем законных действий, а именно: разрыв бюллетеня, подмена бюллетеня на какой-нибудь листок для голосования, еще что-то, что мы не знаем, но что задумано, как технология направленная на срыв выборов, — сказала глава ЦИК. — Потому что у избирателей, которые собираются добросовестно воспользоваться своим правом и просто поставить отметку в бюллетене, права ни в коей мере не нарушаются».

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