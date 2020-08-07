Лукашенко назвал пандемию войной

Пандемия коронавирусной инфекции является не просто распространением в мире какой-то болезни, а политической и экономической войной, заявил Александр Лукашенко во время встречи с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград 7 августа в Минске.

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«К сожалению, в мире так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание, но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия — это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война».

По словам Лукашенко, все государства «пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится».

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