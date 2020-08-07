Правозащитник: Ермошина делает незаконные заявления

Никакие платформы по альтернативному подсчету голосов не берут на себя функцию государственных органов, тем более Центральной комиссии, заявил БелаПАН координатор наблюдательной кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лабкович.

Таким образом правозащитник прокомментировал сегодняшнее заявление председателя ЦИК Лидии Ермошиной о том, что интернет-платформа «Голос» по альтернативному подсчету голосов избирателей является «политической аферой», «преступным проектом» и «теневым Центризбиркомом», который «подменяет своей деятельностью центральную избирательную комиссию».

«Конечно, это очередное незаконное заявление Центральной комиссии, такое же незаконное, как и то, что они практически запретили наблюдение на избирательных участках, — сказал Лабкович. — Никакие альтернативные платформы не берут на себя функцию государственных органов, тем более Центральной комиссии. Они не подводят итоги голосования по стране. Единственное, что они делают, — сообщают о волеизъявлении тех граждан, которые приняли в этом участие. Это не есть мнение всей страны, это мнение только тех людей, которые в этой платформе приняли участие. Конечно, это не подменяет решения Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов».

«Но все эти обвинения дали отмашку заглушить и это. Сначала они ограничили количество мест для агитации, а потом запретили и те, которые разрешили. Потом они ограничили количество наблюдателей, а теперь они выгоняют всех наблюдателей, даже тех, которые хоть каким-то образом были разрешены, и не предоставляют им никакой информации. Теперь осталось последнее — инициатива «Голос». Она остается законной», — убежден правозащитник.

Вслед за Ермошиной о незаконности альтернативных систем подсчета голосов заявили в Генеральной прокуратуре. 7 августа Генпрокуратура в своем телеграм-канале сообщила, что «организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr.in не имеют аккредитацию на сбор и интерпретацию социологической информации», и предупредила, что граждане, которые проводят «неправомерные опросы общественного мнения» без аккредитации Национальной академии наук, могут быть привлечены к ответственности по ст. 9.28 КоАП (незаконное проведение опросов).

В комментарии БелаПАН заместитель председателя ликвидированного властями правозащитного центра «Весна», вице-президент Международной федерации за права человека Валентин Стефанович отметил, что у системы «Голос» есть «определенные признаки социологического опроса», но он не ставил бы знак равенства между ней и реальными соцопросами.

«Это просто общественная инициатива, никто же не говорит, что она может иметь какое-то юридическое значение, — подчеркнул он. — Навряд ли с ее помощью можно сделать выводы о победе того или иного кандидата, поскольку это технически сложно. Для этого нужно знать результаты голосования 50% избирателей плюс одного, а это около трех миллионов верифицированных фотографий бюллетеней. Я думаю, что это нереально».

«Да, сбор информации, ее обработка и сравнение с официальными данными ЦИК определенным образом породят дискуссии в обществе. Но дискуссии в обществе порождают, прямо скажем, в том числе и данные, озвучиваемые Центризбиркомом. <…> В ситуации, в которой мы находимся, на мой взгляд, именно Лидия Михайловна приложила большие усилия для девальвации официальных результатов голосования. Если бы были имплементированы все рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, если бы был прозрачный подсчет голосов, если бы граждане могли спокойно высказывать свое мнение и проводить свободно собрания, то, наверное, желания каким-то образом перепроверять данные ЦИК не возникало бы у общества», — подчеркнул правозащитник.

6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании Александр Лукашенко поручил оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день выборов. «Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах — если такие обращения туда поступят», — сказал он.

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