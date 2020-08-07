ЕС: независимость Беларуси можно укрепить только мирными, свободными и справедливыми выборами

В ходе нынешней избирательной кампании белорусский народ продемонстрировал «беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии». Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Фото из микроблога Жозепа Борреля

«Мирная мобилизация общества до сих пор встречалась с неприемлемыми продолжающимися ограничениями свободы средств массовой информации и собраний, а также с задержаниями мирных демонстрантов, национальных наблюдателей, журналистов и активистов, — отметил Боррель. — Суверенитет и независимость страны могут быть укреплены только мирными, свободными и справедливыми выборами. ЕС продолжает призывать белорусские власти обеспечить соблюдение основных свобод выражения мнений и мирных собраний в соответствии с международными обязательствами Беларуси».

Верховный представитель ЕС призвал белорусские власти «гарантировать осуществление в полном объеме политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных протестующих, воздерживаться от дальнейших задержаний наблюдателей за выборами, мирных протестующих, кандидатов и членов их команд и немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам».

«ЕС по-прежнему привержен укреплению своего взаимодействия с белорусским народом, — сказал Боррель. — Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, в то время как права человека и демократия будут оставаться на переднем плане для ЕС при формировании его политики в отношении Беларуси».

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