Сотни минских автомобилистов сигналят в поддержку арестованных звукорежиссеров

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В 19 часов 7 августа стартовала акция солидарности с арестованными на 10 суток звукорежиссерами Дворца детей и молодежи Кириллом Галановым и Владиславом Соколовским, которые в Киевском сквере вместо трека «за Батьку» поставили «Перемен» Виктора Цоя.

Вчера ребята были задержаны, а сегодня их судили за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) и неповиновение требованию должностного лица (ст. 23.4). Кирилл и Влад вину, конечно же, не признали.

В их поддержку сигналили и аплодировали многие минчане, как в центре города, так и на окраинах.
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Тэги: солидарность белорусская оппозиция Персона: Кирилл Галанов Владислав Соколовский Город: Минск

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