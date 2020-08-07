Сотни минских автомобилистов сигналят в поддержку арестованных звукорежиссеров

В 19 часов 7 августа стартовала акция солидарности с арестованными на 10 суток звукорежиссерами Дворца детей и молодежи Кириллом Галановым и Владиславом Соколовским, которые в Киевском сквере вместо трека «за Батьку» поставили «Перемен» Виктора Цоя.

Вчера ребята были задержаны, а сегодня их судили за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) и неповиновение требованию должностного лица (ст. 23.4). Кирилл и Влад вину, конечно же, не признали.

В их поддержку сигналили и аплодировали многие минчане, как в центре города, так и на окраинах.