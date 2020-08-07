Дочь опального бизнесмена Аверьянова полгода живет в деревне и агитирует соседей за оппозицию

Наталья Аверьянова возмущена преследованием властями своего отца и сестры, посещала предвыборный митинг Светланы Тихановской в Глубоком и намерена впервые голосовать на выборах.

Наталья Аверьянова. Источник: vot-tak.tv

Один из первых долларовых миллионеров Беларуси Юрий Аверьянов переехал в Берлин в 2015 году и заявил о преступных схемах для захвата своих активов. В июне 2020-го суд Фрунзенского района Минска приговорил его дочь Викторию к трем годам лишения свободы. Давление на родных заставило другую дочь бизнесмена Наталью пересмотреть свое отношение к политике — теперь она ей живо интересуется, пишет vot-tak.tv .

«Бояться надо стагнации, а не бело-красно-белого флага»

Собеседница считает, что и раньше в стране было много несправедливости и грязи, но сейчас это стало очевидно для широких масс: «Протестная активность была и в 2006, и в 2010 годах, но в масштабах страны это было сравнительно небольшое количество людей. Сейчас благодаря соцсетям и мессенджерам информация распространяется шире и быстрее. Госсаппарат во многих сферах настроил простых людей против себя. Власти уже не могут себя защищать легитимно — защищают как могут. И люди это увидели: как сажают идущих по улице, стоящих в очереди в магазин, что судьи не обращают внимания на объективные факты. На каждом этапе нашей правовой жизни мы не защищены ни от чего — и это страшно. Многие считали, что если у человека нет больших денег, то его не тронут, но сейчас уже не многие осмелятся такое утверждать. Кого не могут "прижать" финансово, могут задействовать то, что даже в голову не может прийти нормальному человеку: наслать органы опеки, например. Власти умеют находить слабые места».

Наталья уверена, что сейчас каждый должен преодолеть свой страх и принять участие в голосовании 9 августа. Она «очень счастлива от активности граждан последние месяцы».

«Я написала в Instagram, что не видела никого, кто проголосовал бы за действующую власть, но начинаю таких встречать. К примеру, наша небольшая деревня состоит из двух частей: где живут местные и дачники из других городов. К моему огромному сожалению, у некоторых аргументы, как в телевизоре: боятся Майдана, бело-красно-белого флага. Говорю им, что это всего лишь флаг, бояться надо стагнации и отсутствия действенных реформ, что ваши дети никогда не вылезут из этого болота или, что хуже, уедут и не вернутся. Многие талантливые и уникальные специалисты вынуждены покидать Беларусь. Они уезжают, чтобы бежать от надуманных или сфабрикованных дел», — продолжила собеседница.

«Нужно четко понимать, что перемены не даются легко, будет много сложностей даже при новой власти. Однако, если не будет грамотных, инициативных, легитимно избранных руководителей, будем просто существовать и продолжать дрожать. Мы вынуждены постоянно чего-то или кого-то бояться, и этот страх делает нас парализованными рабами в существующей стране. В стремлении к стабильности мы уверенно скатываемся в бездну и депрессию. Белорусы — талантливый и работоспособный народ, что, к сожалению, в последнее время все больше ценится за пределами страны. В воспитании детей есть очевидный факт — ребенка нужно хвалить, и если эту метафору переложить на наш народ, то он давно достоин похвалы, вместо которой постоянно получает пустые обещания», — считает Наталия.

Она намерена раздать белые ленты соседям, кто еще не стал их носить и продолжит общаться с пожилыми соседями, «которые настроены прислушиваться к молодежи».

Юрий Аверьянов основал первый в республике вещевой рынок на стадионе «Динамо», затем появились автомобильный и строительный рынки на окраинах Минска. Он же открыл первый в городе боулинг-центр, несколько ресторанов и клубов, парк развлечений Dreamland. На его счету — более 20 тысяч рабочих мест. Следствие объявило бизнесмена в международный розыск. В 2018 году его задержали в Германии, но отпустили и отказали в выдаче Беларуси. Он живет в берлинской квартире со второй супругой, дочерью и сыном. Еще две дочери от первого брака — Виктория и Наталья — находятся в Беларуси.

«Очевидна схема пополнения бюджета за счет состоятельных граждан»

«Во всех статьях СМИ отца называют “беглым бизнесменом”, что меня растраивает, ведь он ни от кого не убегал. В какой-то момент для себя решил, что хочет жить в Германии. Здесь у него были проблемы с банками, но это все решаемо через суды», — продолжила Наталья.

Она уточнила, что ее родители развелись, когда ей было три года, но отец активно поддерживал их финансово, оплатил дочерям учебу за границей, устроил на работу в свои компании.

«Отца объявили в международный розыск, но он ни от кого не скрывался, у него в Берлине фиксированное место жительство. Он пробыл в местном изоляторе около недели, но суд посчитал, что по законам Германии нет состава преступления. Наш СК продолжает высылать "доказательства" его вины, но раз нет экстрадиции, я так понимаю, что они для немецкой стороны не являются весомыми», — продолжила собеседница.

«Для меня и, думаю, многих белорусов очевидна схема пополнения бюджета за счет состоятельных граждан. Если бы история с отцом была единственная, таких бы мыслей не возникло. Раз это закономерность, то нужно исходить не из того, есть или нет состав преступления, но так как он стоял в списке, то рано или поздно до него бы очередь дошла. Полагаю, что все исходило не от СК, а где-то выше», — считает Наталья.

Она заверила, что отец сторонился участия в политике, придерживался нейтральной позиции, потому вопрос не в мести за «не те» взгляды, а в наличии у него некого капитала.

«В отцовском холдинге все было по закону, потому что в компаниях, как и положено по законодательству, регулярно проходили различные проверки, включая налоговые и аудиторские. Однако, как показала практика, был бы человек — статья найдется. В определенный момент назрело большое давление со стороны банков. На тот момент мы думали, что это самое тяжелое время для отцовского бизнеса, но начали заводить уголовные дела», — продолжила она.

По словам Натальи, отец сейчас живет в небольшой берлинской квартире с супругой, дочерью и сыном. Ее сводный брат работает, сестра учится. Все они граждане Беларуси. Чем конкретно отец занимается, собеседница не знает: «возможно, отдыхает, возраст уже пенсионный». Она заверила, что бизнесмен «живет достаточно скромно относительно своего прошлого, и прежде всего в связи с тем, что последние собственные средства вкладывал для открытия аквапарка».

«Страшно осознавать, насколько мы беззащитны от судебной системы»

«Как только стало очевидно, что Германия не выдаст отца, в деле появилась моя родная сестра. Одна из свидетельниц начала давать показания против нее. Это сотрудница компании, на которую были наложены иски по поводу неуплаты налогов. Она предоставила флешку со сведениями, какая часть денег шла официально, какая неофициально. Явные факты говорят, что это было психологическое давление на отца. Грустно и страшно осознавать, насколько мы беззащитны в нашей стране от судебной системы», — сказала Наталья.

«В Москве Викторию задерживали и отпускали дважды — суд решал, что не было состава преступления. После третьего задержания, в сентябре 2019 года, вопреки судебной практике суд принял решение заключить ее под арест до экстрадиции. Сначала она находилась в СИЗО на территории России, ее этапировали в Минск через Смоленск и Витебск. Мы просили, чтобы за наши средства нам разрешили конвоировать ее самолетом. На наши просьбы не было реакций — нужно, чтобы побольнее и понеприятнее, хотя этот человек еще не был осужден. Презумпция невиновности не работает вообще. Нам была близка рублика на Tut.by «Если к вам пришли» о разных этапах, начиная с обыска, заканчивая заключением в СИЗО. Был факт, что если вас посадили в СИЗО, то выйти почти не реально — можно считать, что вас посадили в тюрьму. Все судьи на стороне следствия», — продолжила собеседница.

Она считает, что адвокат сестры аргументированно и хорошо защищала, но ей только и приходилось убеждать, что все доказательства не имеют практически никакой основы: «Флешка с расчетами не прошла ни единой судебной экспертизы, даже не было зафиксировано, когда были последние изменения на ней».

«Свидания с Викторией дали только матери. Я так понимаю, что преследовали решение денежного вопроса. Адвокаты анализировали многие другие аналогичные дела: как правило, человек откупается, деньгами или договоренностью что-то построить во благо Родины. Нам сразу говорили, что за Викторию нужно вносить деньги. В деле фигурирует не она одна, а пять фигурантов, с которых взыскивают коллективную сумму ущерба. Мы понимали, что сестра не виновата, что это давление на отца, но у нас была попытка внести одну пятую часть. Мы обсуждали вариант, что скорее всего ее признают виновной и единственное, за что мы можем бороться — за ограничение свободы вместо лишения. Все-таки у нее маленькие дети. Сами собирали сбережения, отец не участвовал. Пришлось одалживать. Пятую часть внесли на госсчет, официальный платеж в бюджет. Тем не менее, суд приговорил Викторию к лишению свободы. Мы были потрясены таким решением. Это разное, когда лишают свободы нераскаивающегося человека и объективно опасного для общества. Была задача показать, кто в доме хозяин — мое такое видение ситуации», — продолжила Наталья.

Сестрам не позволяют видеться, но в переписке препятствий нет. Единственное ограничение — нельзя сообщать об условиях нахождения в заключении. Виктория пишет, что находится в разных камерах от 6 до 10 человек, о тяжелой моральной обстановке, однообразии, отсутствии движения. Книги ей передавать нельзя, но разрешили купить в камеру телевизор.