Блогера Андрея Паука арестовали на 15 суток по заявлению участковой комиссии

В Октябрьском на 15 суток арестован известный блогер, создатель сообщества в социальных сетях «Рудабельская паказуха» Андрей Паук.

Милиция обвинила его в мелком хулиганстве на основании заявления членов участковой комиссии деревни Гать Октябрьского района. Они утверждают, что Паук на избирательном участке мешал им раскладывать бюллетени и дезинфицировать кабинки для голосования.

Сегодня под Гомелем в прямом эфире был задержан блогер-фермер Юрий Ганцевич, который ранее баллотировался на пост президента. 7 августа он вел прямой эфир с поля, где рассуждал о порядке на земле и на другие темы. В это время к нему подошли сотрудники ОМОНа и милиции, которые пригласили его пройти в дом для обыска. Обыск проводится в рамках некоего уголовного дела за оскорбление сотрудника милиции. Что сейчас с фермером — неизвестно.