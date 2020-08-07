Задержанному политтехнологу Виталию Шклярову грозит до трех лет лишения свободы

Задержанному в конце июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси), сообщил его адвокат Антон Гашинский.

Минимальное наказание по этой статье — штраф, максимальное — три года лишения свободы.

По информации адвоката, его подзащитный не признает своей вины. Он также жалуется на давление со стороны администрации следственного изолятора — ему периодически угрожают помещением в карцер из-за мелочей (например, в связи с тем, что он не побрился).

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Проект «Страна для жизни» был организован Сергеем Тихановским (мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской), который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков.

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Виталия Шклярова.