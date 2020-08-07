Задержанному политтехнологу Виталию Шклярову грозит до трех лет лишения свободы

/ Выборы
Просмотров: 43

Задержанному в конце июля в Гомеле политтехнологу Виталию Шклярову предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси), сообщил его адвокат Антон Гашинский.

Минимальное наказание по этой статье — штраф, максимальное — три года лишения свободы.

По информации адвоката, его подзащитный не признает своей вины. Он также жалуется на давление со стороны администрации следственного изолятора — ему периодически угрожают помещением в карцер из-за мелочей (например, в связи с тем, что он не побрился).

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

Первоначально о задержании Шклярова сообщил государственный телеканал ОНТ. В сюжете прозвучало, что, по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни». Проект «Страна для жизни» был организован Сергеем Тихановским (мужем кандидата в президенты Светланы Тихановской), который сейчас находится в столичном СИЗО и обвиняется в ряде преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков.

Позднее мать Виталия Нина Шклярова в комментарии БелаПАН отрицала, что ее сын мог работать со штабом Тихановской. «Он приехал ко мне как обычно, привез внука на лето, ни с какой Тихановской он не работал, это просто глупо!» — заявила мать Виталия Шклярова.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: президентские выборы-2020 Страна для жизни Персона: Сергей Тихановский Виталий Шкляров Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

«Это делают те, кто учит наших детей». Рассказы независимых наблюдателей

«Это делают те, кто учит наших детей». Рассказы независимых наблюдателей

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Предсказание Рыгора Бородулина

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Предсказание Рыгора Бородулина

Мария Колесникова: я в любом случае иду до конца

Мария Колесникова: я в любом случае иду до конца

Дмитрий Крук. ПЕРЕМЕНЫ. Как они могут произойти?

Дмитрий Крук. ПЕРЕМЕНЫ. Как они могут произойти?