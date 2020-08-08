«Лион» сенсационно выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов

На стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов осталось провести всего два поединка.

Фото из микроблога «Лиона»

Сегодня определятся два последних четвертьфиналиста. За дальнейшую борьбу за трофей поборются «Наполи» и «Барселона» (первый матч — 1:1), а также «Челси» и «Бавария» (0:3).

Накануне же путевки в четвертьфинал завоевали «Манчестер Сити», победив «Реал» — 2:1 (первый матч — 2:1). «Лион», несмотря на гостевой проигрыш от «Ювентуса» — 1:2, прошел дальше благодаря сухой домашней победе — 1:0.

Согласно жребию в 1/4 финала сыграют:

«Манчестер Сити» — «Лион»;

«Лейпциг» — «Атлетико»;

«Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси»;

«Аталанта» — «ПСЖ».

Также определись возможные соперники в полуфиналах:

Победитель противостояния «Манчестер Сити»/ Лион» поспорит с лучшим «Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси». В свою очередь лучший в паре «Лейпциг» — «Атлетико» сразится победителем битвы «Аталанта» — «ПСЖ».

Матчи пройдут:

1/4 финала — с 12 по 15 августа;

1/2 финала — 18 и 19 августа;

финал — 23 августа.

По регламенту все встречи состоятся в Лиссабоне на аренах «Да Луш» и «Жозе Алваладе».

Напомним, в минувшие среду-четверг определились все четвертьфиналисты Лиги Европы.