«Лион» сенсационно выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
На стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов осталось провести всего два поединка.
Сегодня определятся два последних четвертьфиналиста. За дальнейшую борьбу за трофей поборются «Наполи» и «Барселона» (первый матч — 1:1), а также «Челси» и «Бавария» (0:3).
Накануне же путевки в четвертьфинал завоевали «Манчестер Сити», победив «Реал» — 2:1 (первый матч — 2:1). «Лион», несмотря на гостевой проигрыш от «Ювентуса» — 1:2, прошел дальше благодаря сухой домашней победе — 1:0.
Согласно жребию в 1/4 финала сыграют:
- «Манчестер Сити» — «Лион»;
- «Лейпциг» — «Атлетико»;
- «Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси»;
- «Аталанта» — «ПСЖ».
Также определись возможные соперники в полуфиналах:
Победитель противостояния «Манчестер Сити»/ Лион» поспорит с лучшим «Барселона»/«Наполи» — «Бавария»/«Челси». В свою очередь лучший в паре «Лейпциг» — «Атлетико» сразится победителем битвы «Аталанта» — «ПСЖ».
Матчи пройдут:
- 1/4 финала — с 12 по 15 августа;
- 1/2 финала — 18 и 19 августа;
- финал — 23 августа.
По регламенту все встречи состоятся в Лиссабоне на аренах «Да Луш» и «Жозе Алваладе».
Напомним, в минувшие среду-четверг определились все четвертьфиналисты Лиги Европы.