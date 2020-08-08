Центризбирком: за четыре дня «досрочки» проголосовала треть избирателей

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По данным белорусского Центризбиркома, за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах явка избирателей составила 32,24%.

 

 

В Брестской области явка составила 30,11%, в Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилевской — 37,85%.

В Минске, по данным ЦИК, досрочно проголосовали 26,45% избирателей.

На предыдущих президентских выборах, в 2015 году, за четыре дня проголосовали 28,06% избирателей. Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей. На парламентских выборах в 2019 году — 27,5% (35,77%).

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» отмечает, что введенные ЦИК квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

«Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов — принципа гласности, — подчеркнули правозащитники. — Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены участковых избирательных комиссий и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава».

Наблюдатели кампании «Право выбора» за четыре дня досрочного голосования на президентских выборах зафиксировали 1.035 нарушений. В распределении нарушений по типу лидирует недопуск аккредитованного наблюдателя к наблюдению внутри помещения для голосования — 449 случаев (43,38%).

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 досрочное голосование

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