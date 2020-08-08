СК установил 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в Минске

Установлено 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в Минске, сообщает Следственный комитет.

Фото из следственных материалов СК.

Отмечается, что по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок в Минске, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ст. 342 Уголовного кодекса.

Как сообщает СК, при изучении видеозаписей следователями выявлены "неоднократные случаи применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома". По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Указанные уголовные дела соединены в одном производстве.

"В результате подозреваемыми признаны 17 граждан. При этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. В настоящий момент к десяти мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них — предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел", — говорится в сообщении.

"В ходе допросов большинство признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном. Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции", — отмечает СК.

Кроме этого, следователями в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных сотрудниками милиции 14 июля за участие в несанкционированном массовом мероприятии на территории столицы. "Стоит отметить, что большинство из них — это молодые люди в возрасте до 30 лет, которые были уверены, что из-за массовости их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными", — говорится в сообщении.

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста в связи с решением Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По данным правозащитников, было задержано не менее 360 человек.