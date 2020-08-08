COVID-19: за сутки в Беларуси подтверждено 124 новых случая

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 68.738 (+124 за последние сутки), скончалось 585 человека (+2), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

Фото: Сергей Серебро / Народныя навiны Вiцебска.

За минувшие сутки количество новых случаев вновь возросло — днем ранее было выявлено 111 новых случаев и три смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 64.744 пациента (за последние сутки 544). Таким образом, излечилось 94% заболевших.

Проведено 1.363.011 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9.354.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.


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7 августа Александр Лукашенко во время встречи с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является "не просто распространением в мире какой-то болезни, а политической и экономической войной".

"К сожалению, в мире так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание, но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия — это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война".

По словам Лукашенко, все государства "пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится".

Он также заявил, что готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. "Я открою секрет, может, даже для Владимира Степановича (министр здравоохранения Владимир Караник. — БелаПАН.). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей", — сказал Лукашенко.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус Персона: Александр Лукашенко Владимир Караник

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