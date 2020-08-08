«Хамят и не знают законов». Россияне считают недопустимым брать в полицию лиц без образования

У многих российских полицейских низкий уровень образования, культуры общения, считают авторы обращения, опубликованного на РОИ (интернет-ресурс «Росси́йская обще́ственная инициати́ва» — naviny.by).

Трое на одну: будни российских полицейских. Фото: fishki.net

Как сообщает портал rosbalt.ru , авторы обращения отмечают, что часто в отделениях полиции можно услышать мат от полицейских, обращение на «ты», грубые слова и отношение. Более того, рядовые полицейские, участковые, патрульные довольно часто не знают законов, постановлений, правил.

Авторы петиции призывают принимать в органы только людей с образованием не меньше бакалавра, а также создать по всей стране полицейские академии и «горячую линию», позвонив на которую полицейский сможет получить юридическую консультацию, правовую оценку по ситуации, инструкцию. Кроме того, предлагается ввести рейтинговую систему для полицейских.