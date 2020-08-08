«Хамят и не знают законов». Россияне считают недопустимым брать в полицию лиц без образования
У многих российских полицейских низкий уровень образования, культуры общения, считают авторы обращения, опубликованного на РОИ (интернет-ресурс «Росси́йская обще́ственная инициати́ва» — naviny.by).
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Авторы петиции призывают принимать в органы только людей с образованием не меньше бакалавра, а также создать по всей стране полицейские академии и «горячую линию», позвонив на которую полицейский сможет получить юридическую консультацию, правовую оценку по ситуации, инструкцию. Кроме того, предлагается ввести рейтинговую систему для полицейских.