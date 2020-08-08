Политтехнолога Виталия Шклярова признали политзаключенным

Белорусские правозащитники объявили задержанного в Гомеле политтехнолога Виталия Шклярова политзаключенным.

Виталий Шкляров. Фото dw.com

«В связи с тем, что правозащитникам стало известно, что задержанный политтехнолог Виталий Шкляров обвиняется по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), правозащитное сообщество Беларуси заявляет о признании его политическим заключенным», — говорится в сообщении правозащитного сайта spring96.org .

«Согласно предъявленным обвинениям Виталий Шкляров обвиняется в организации и подготовке групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, при проведении пикета по сбору подписей инициативной группой по выдвижению в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая 2020 г. в г. Гродно и таким образом является очередным фигурантом так называемого дела Тихановского», — отмечается в сообщении.

При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями о признании политзаключенными всех фигурантов «дела Тихановского».

Белорусские правозащитники требуют от властей немедленного освобождения Шклярова и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

Политический консультант Виталий Шкляров — уроженец Гомеля, живет в США. Он приехал в Гомель к родителям и был задержан 29 июля, а после помещен в СИЗО № 1 МВД на улице Володарского в Минске.

Как сообщал телеканал ОНТ, «по версии спецслужб, он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».

7 августа стало известно, что Шклярову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК, ему грозит до трех лет лишения свободы. По информации адвоката, его подзащитный не признает вины, а также жалуется на давление со стороны администрации следственного изолятора, отмечает БелаПАН.