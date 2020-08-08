Марию Колесникову отпустили. И извинились

Соратницу кандидата в президенты Светланы Тихановской, координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову отпустили.

Колесникова была задержана около 22:40 при выходе из штаба. «Когда сели в машину и начали выезжать из парковки — заблокировал серебристый бус, вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали», — сообщал штаб Тихановской.

Вскоре штаб сообщил, что Колесникову отпустили. «Сотрудники сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились. Вот как бывает...» — говорится в сообщении штаба.