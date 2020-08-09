Билл Гейтс рассказал об опасности вакцины от COVID-19

/ Мир
Просмотров: 1209

Из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата, говорит бизнесмен.

Основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс опасается, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку не прошли необходимую проверку и поэтому представляющие опасность, пишет Wired.

«Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов», — заявил Гейтс.

По его словам, подобное может произойти в Китае или в России. Гейтс считает, что независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты.

В частности, необходимо проверить сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: вакцианция коронавирус COVID-19 Персона: Билл Гейтс

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19. О чем молчат и чего боятся переболевшие

COVID-19. О чем молчат и чего боятся переболевшие

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Целительная сила руки Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Целительная сила руки Лукашенко

COVID-19. Белорусы болеют меньше, а умирают все так же

COVID-19. Белорусы болеют меньше, а умирают все так же