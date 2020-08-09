ЦИК: явка на досрочном голосовании составила 41,7%
По данным Центризбиркома, за пять дней досрочного голосования, с 4 по 8 августа, на избирательные участки пришло 41,7% избирателей.
Явка по итогам первого дня составила 4,98%, после второго — 12,76%, после третьего — 22,49%, по итогам четвертого — 32,26%.
В Брестской области явка составила 38,40%, в Витебской — 39,34%, Гомельской — 54,44%, Гродненской — 38,60%, Минской — 39,66%, Могилевской — 49,92%.
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