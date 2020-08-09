Ермошина допустила пропускной режим на участках

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Участковые комиссии могут установить пропускной режим при входе на участки в случае большого скопления людей. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в избирательных комиссиях участковых будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени. А их вечером будет меньше, в силу того, что часть поедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому», — заявила Лидия Ермошина.

Она также предупредила, что в 20:00 участки закроют и если будут очереди, то желающие проголосовать могут не успеть это сделать.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ЦИК президентские выборы-2020 Персона: Лидия Ермошина

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