Александр Невзоров: единственное, от чего надо спасать Беларусь — от Лукашенко

Сегодня Беларусь предлагает возможность россиянам увидеть свою страну в будущем. Такое мнение в прямом эфире платформы ZUBR высказал известный российский публицист и тележурналист Александр Невзоров.

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«Сейчас мы видим задравшего градус полемики, очень истеричного, люто держащегося за власть жалкого человека. При этом на часть белорусских колхозников Лукашенко все еще может воздействовать. Его реплики стали сценарнее: «не путайтесь под ногами, дайте спасти страну». Единственное, от чего надо спасать страну — от него самого», — считает Невзоров.

Он отметил, что «Беларусь нам сейчас много предлагает возможностей поразмыслить и увидеть себя в будущем. Тихановская — урок для всех в России, кто говорит, что нет альтернативных фигур. Беларусь практически лабораторно доказала, что такие фигуры появляются в кратчайшие сроки».