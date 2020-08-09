Александр Невзоров: единственное, от чего надо спасать Беларусь — от Лукашенко
Сегодня Беларусь предлагает возможность россиянам увидеть свою страну в будущем. Такое мнение в
«Сейчас мы видим задравшего градус полемики, очень истеричного, люто держащегося за власть жалкого человека. При этом на часть белорусских колхозников Лукашенко все еще может воздействовать. Его реплики стали сценарнее: «не путайтесь под ногами, дайте спасти страну». Единственное, от чего надо спасать страну — от него самого», — считает Невзоров.
Он отметил, что «Беларусь нам сейчас много предлагает возможностей поразмыслить и увидеть себя в будущем. Тихановская — урок для всех в России, кто говорит, что нет альтернативных фигур. Беларусь практически лабораторно доказала, что такие фигуры появляются в кратчайшие сроки».