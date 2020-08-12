В центре Минска проходит молчаливая акция протеста против насилия со стороны силовиков

В районе Комаровского рынка в центре Минска в 11.00 12 августа началась молчаливая акция протеста против насилия со стороны силовиков в отношении граждан.

Около 150 девушек в белых одеждах, взявшись за руки, образовали живую цепь, которая растянулась от прохода к сезонному рынку до подземного перехода, ведущего к станции метро «Площадь Якуба Коласа». Многие участницы держат цветы. Цепь постепенно увеличивается.

Сотрудников милиции на акции пока не наблюдается.