Биржа: доллар вырос на торгах в среду

Три основные иностранные валюты продемонстрировали незначительные изменения на торгах БВФБ 12 августа.

Вот на каких рубежах они завершили свои сегодняшние сессии:

доллар — 2,4583 белорусского рубля (+0,0013 пункта);

евро — 3,3576 белорусского рубля (-0,0007 пункта);

российский рубль — 2,8858 белорусского рубля (-0,0005 пункта).

Читайте дальше: