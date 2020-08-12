Биржа: доллар вырос на торгах в среду

/ Экономика
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Три основные иностранные валюты продемонстрировали незначительные изменения на торгах БВФБ 12 августа.

Вот на каких рубежах они завершили свои сегодняшние сессии:

  • доллар — 2,4583 белорусского рубля (+0,0013 пункта);
  • евро — 3,3576 белорусского рубля (-0,0007 пункта);
  • российский рубль — 2,8858 белорусского рубля (-0,0005 пункта).

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Тэги: валюта

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