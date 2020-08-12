Биржа: доллар вырос на торгах в среду
Три основные иностранные валюты продемонстрировали незначительные изменения на торгах БВФБ 12 августа.
Вот на каких рубежах они завершили свои сегодняшние сессии:
- доллар — 2,4583 белорусского рубля (+0,0013 пункта);
- евро — 3,3576 белорусского рубля (-0,0007 пункта);
- российский рубль — 2,8858 белорусского рубля (-0,0005 пункта).
Читайте дальше:
- Эксперт: Лукашенко назначил главным за банковскую реформу специалиста в сельском хозяйстве
- Романчук: новый приказ Лукашенко нанесет огромный ущерб экономике страны
- До середины октября ставка рефинансирования в Беларси останется на уровне 7,75%
Только самые важные новости в наших каналах в