Количество случаев COVID-19 в Беларуси увеличилось на 97 за сутки, умерли еще три человека

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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 69 102 (+97 за последние сутки), скончалось 595 человек (+3), сообщило Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки количество новых случаев снова выросло — днем ранее было выявлено 58 новых случаев и три смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 65 893 пациента (за последние сутки 674). Таким образом, излечилось 95,3% заболевших.

Проведено 1 384 026 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 6 486.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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