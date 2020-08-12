Лукашенко: Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и безработные

Александр Лукашенко предупредил безработных белорусов о необходимости трудоустроиться в ходе совещания «по актуальным вопросам» 12 августа.

Фото: president.gov.by

«Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа», — цитирует официального лидера его пресс-служба.

По словам Лукашенко, «основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные». «Нет работы, значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — заявил он.

Лукашенко предупредил о недопустимости фиктивного трудоустройства: «И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно».

Он отметил, что в стране «основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом», как и прежде, является функционирование экономики. «Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики», — добавил глава государства.

Лукашенко также обратил внимание на то, что задачей органов власти, и в частности Совета безопасности, является «обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления».

Он поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.