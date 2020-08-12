ОМОН жестко разгоняет белорусов уже даже в деревнях

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Днем 12 августа в деревне Лебедево (Молодечненский район, Минская область) сотрудниками ОМОН были задержаны с применением грубой силы местные жители, которые несли коллективное заявление в сельский исполнительный комитет, сообщает «Рэгіянальная газета».

По информации издания, около десяти жителей Лебедева вместе с депутатом 28-го созыва Лебедевского сельского совета депутатов Александром Гримотем несли заявление председателю Лебедевского сельского исполкома Тамаре Дудич.

«В этот момент к людям подскочили омоновцы, начали их задерживать, жестоко избивать, нецензурно ругаться, кричать: «Вы разрушить страну хотите?» — пишет «Рэгіянальная газета».

Депутата Гримотя, который раньше работал участковым инспектором, тоже задержали.

В обращении, текст которого размещен на сайте издания, жители требуют от председателя Дудич ходатайствовать перед Молодечненским районным советом депутатов и Минским областным советом депутатов «об остановке кровопролития и беззакония, происходящего в настоящее время в стране», а также решить вопрос «об организации и проведении мирных переговоров и недопущении насилия как со стороны силовых структур, так и со стороны протестующих граждан».

Авторы коллективного обращения просят в соответствии со статьей 34 Конституции обеспечить их право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

«В беседе с журналистами местный активист Сергей Бигель отметил, что этим обращением жители хотят подчеркнуть, что нынешние события в Беларуси волнуют не только Минск и города, но и деревни и городки», — пишет «Рэгіянальная газета».

 

Фото rh.by
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Тэги: массовые задержания ОМОН Персона: Александр Гримоть Тамара Дудич Сергей Бигель Город: Молодечно

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