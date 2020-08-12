Фотофакт. В Гомеле на улицы вышли сотни женщин с цветами
Мирные акции солидарности, в которых принимают участие только женщины, сегодня проходят по всей стране.
В частности, женщины, одетые преимущественно в белое, с цветами в руках выстраивали цепи вдоль улиц в Минске и Витебске.
А вот как это было в Гомеле, где в акции приянло участие порядка пятисот женщин.
Как сообщает
Затем участницы акции прошли до площади Ленина, где возложили цветы на крыльцо облисполкома, к монументу у вечного огня и к УВД Гомельского облисполкома.
Таким образом гомельчанки выразили протест против задержаний, избиений и арестов, которые сейчас проходят в Беларуси. В Гомельской области сейчас, по неофициальной информации, задержаны более 700 человек.
Как сообщают родственники задержанных, в гомельском ИВС и СИЗО № 3 уже нет мест, поэтому их родных развозят по районным изоляторам временного содержания. По их словам, в СИЗО на четырех задержанных одна кровать, поэтому они не могут спать. Задержанных не кормят до суда, в итоге люди проводят без пищи до двух суток. Прием передач до суда не предусмотрен.