В разных районах Минска проходят стихийные акции против фальсификации выборов и жесткого разгона силовиками демонстрантов

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В разных районах Минска вечером 12 августа проходят стихийные акции против фальсификации президентских выборов и жесткого разгона силовиками демонстрантов.

Так, на площади Победы собралась большая группа женщин с цветами (не менее 150 человек). Они выстроились по кругу в центре площади, а также возложили цветы к обелиску у Вечного огня. Проезжающие автомобили сигналили.

На проспекте Независимости около 250 человек с цветами выстроились в цепь, которая растянулась от филармонии до ЦУМа. Они держат плакаты «Слушай свое сердце, а не приказ», «Насильно мил не будешь». Проезжающие по проспекту автомобили также сигналят в поддержку участников акции.

Аналогичная цепь выстроилась вдоль проспекта Рокоссовского от гипермаркета «Гиппо» до улицы Плеханова. Здесь тоже сигналят машины.

Тем временем в центр города стянуты большие силы милиции и ОМОНа. Перекрыта часть улиц, в том числе Карла Маркса, закрыты несколько центральных станций метро. Милиция останавливает автомобили и проверяет документы.
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Тэги: солидарность живая цепь насилие ОМОН белорусская оппозиция

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