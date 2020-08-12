Милиция проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки во время протестов в Гродно

УВД Гродненского облисполкома проводит проверку по факту травмирования пятилетней девочки.

Юлия Череухо пострадала во время протестов в Гродно 11 августа. Как рассказал отец девочки Владимир Череухо, вечером он с семьей ехал в своей машине по Гродно. Автомобилисты сигналили, выражая поддержку протестующим против фальсификаций президентских выборов. Неожиданно на улице Поповича к такси перед машиной Владимира подбежали не менее пяти силовиков в черной форме и начали бить по стеклам. При этом сзади в автомобиль Череухо врезалась военная машина «Тигр». Стекло посыпалось на дочь, которая сидела на заднем сиденье. Девочка сильно поранилась, лицо было все в крови. Владимира ударили дубинкой по голове, позже задержали и увезли брать показания по данной ситуации. Девочка с матерью ночь провели в больнице, днем 12 августа их отпустили под расписку.

Как говорится на сайте УВД Гродненского облисполкома, в УВД «тщательно выясняются все обстоятельства» случившегося. «Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребенка», — говорится в сообщении.

В милиции призвали родителей учитывать обстановку в стране, избегать посещения с детьми мест массового скопления людей, не брать детей на несанкционированные мероприятия.