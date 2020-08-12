Более 200 врачей приняли участие в акции в Минске против насилия в отношении мирных демонстрантов

Более 200 врачей — выпускников БГМУ, работающих в различных лечебных учреждениях, приняли участие в акции в Минске против насилия в отношении мирных демонстрантов.

Акция прошла около Белорусского государственного медицинского университета на проспекте Дзержинского с 19.00 до 20.00. Медики были одеты в белые халаты, некоторые из них держали транспаранты и плакаты «Остановите насилие», «Не навреди», «Хватит крови», «Мы за мир».

Одна из участниц подчеркнула, что это не политическая акция, а призыв остановить насилие со стороны силовиков в отношении мирных граждан.

Во время акции сотрудник РНПЦ хирургии и трансплантологии заявил, что за последние дни хирурги «насмотрелись на много травм». «Такого раньше никогда не было, уже дальше смотреть невозможно. Мы вышли, чтобы нас услышали те, кто ответствен за то, что сейчас творится в стране, чтобы они и попытались решать вопросы мирными способами. Надо, чтобы власти пошли на мирный диалог с народом», — сказал хирург.

К участникам акции приехал министр здравоохранения Владимир Караник. Он приглашал их навстречу в здание БГМУ, но врачи отказались.

Акция прошла без инцидентов. Врачи выразили намерение и далее протестовать против жестокости силовиков.

Параллельно с акцией медиков в телеграм-канале Минздрава появилось следующее сообщение: «Уважаемые коллеги! Мы понимаем, что все медицинское сообщество Беларуси очень обеспокоено ситуацией, которая происходит сейчас в нашей стране. Призываем всех людей в белых халатах в настоящий момент сохранять спокойствие. Все конфликты можно решать путем переговоров и обсуждений. Предлагаем представителям тех коллективов, где есть нерешенные проблемы, обратиться в Министерство здравоохранения и Белорусский профессиональный союз работников здравоохранения».

«Что касается оказания плановой и экстренной помощи, то ни один врач или медсестра в стране не откажется оказать медицинскую помощь нуждающемуся в ней гражданину. Посты о том, что медики отказывают в помощи, являются анонимными. Их предполагаемые авторы уверяют, что данная информация, так же как и призывы собираться на улицах и выдвигать какие-то публичные требования, пришли из взломанных аккаунтов и не соответствуют действительности», — пишут представители Минздрава.