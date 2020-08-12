Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля после задержания

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за «активное участие в несанкционированном массовом мероприятии». Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.

Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался.

«На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу», — сообщила Кривоногова.

Как ранее сообщалось, 25-летний Александр Вихор скончался в Гомельской областной туберкулезной больнице. Подробности БелаПАН рассказала его мать: «Саша в воскресенье вечером поехал к девушке на свидание. Он не участвовал в акциях. У него была пересадка в центре города. Там его схватили. Мне он успел сообщить, что его задержали. Ни в милиции, ни в ИВС я не могла получить никакой информации. Сегодня пришла в Железнодорожный РОВД узнать, что с моим сыном, а мне сказали, что он в морге». По словам женщины, у сына были проблемы с сердцем. Автомобили, в которых перевозили задержанных, долго ждали своей очереди возле ИВС и СИЗО на солнцепеке.

«Саше было плохо, он кричал, просил о помощи, его посчитали неадекватным и отвезли в психиатрическую больницу. Там врач его осмотрел и понял, что это не психиатрический случай, а нервное возбуждение от болезни. Ему вызвали бригаду скорой помощи и повезли в ближайшую больницу — туберкулезную. Там медики около часа сражались за его жизнь, но Саша умер», — сказала женщина. Она хочет знать правду о причине смерти сына и просит откликнуться тех, кто был рядом с ним в автозаке или милицейском автомобиле, в котором перевозили задержанных.

В Гомельской области сейчас, по неофициальной информации, задержаны более 700 человек. В гомельских ИВС и СИЗО закончились места для задержанных, массово сообщают журналистам их родственники. Милицейские автомобили стоят в очередях в СИЗО, чтобы «выгрузить» задержанных.