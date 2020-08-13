Life, А1 и «Белтелеком» компенсируют издержки абонентам из-за перебоев с интернетом

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Сотовый оператор life:) компенсирует клиентам абонентскую плату из-за перебоев с интернетом 9–11 августа, сообщили на предприятии.

Компания обязуется до 16 августа вернуть на бонусный счет 70 % абонентской платы за три дня на тарифах, в которые включены минуты и гигабайты, либо 100 % абонентской платы за три дня на тарифах, в которые включены только гигабайты.

Компенсация сроком действия в 60 дней будет начислена автоматически, абоненты получат СМС.

Ранее об аналогичных компенсациях заявили А1 и «Белтелеком». В МТС пока такое решение не приняли.
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Тэги: life:) мобильный интернет интернет компенсация блокировка интернета

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