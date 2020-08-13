США могут прекратить поставки нефти в Беларусь

Госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможности отмены поставок нефти в Беларусь. Об этом он заявил в интервью , размещенном на сайте Госдепартамента.

«Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что они не были свободными и справедливыми, — заявил Помпео. — Мы уже сталкивались с подобным поведением раньше и сожалеем, что все произошло именно так. Затем мы наблюдали насилие и его последствия, когда с мирными протестующими обращались не так, как следовало».

По его словам, США «еще не определились, каков будет соответствующий ответ».

«Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями здесь, которые в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем действовать в соответствии с этим», — пояснил госсекретарь.

На вопрос, каковы возможные санкции в отношении Беларуси и возможно ли, к примеру, прекращение поставок нефти, Помпео ответил: «Мы рассмотрим каждую из этих вещей».

Он подчеркнул, что важны критерии, по которым будут применяться санкции: «Что, по нашему мнению, мы можем сделать не только в одностороннем порядке, но и многосторонним образом, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа, будь то санкции или принятие решений о поставках. Это еще предстоит определить».

Он отметил, что США продолжают следить за тем, как развивается ситуация в Беларуси.

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Договоренности о поставках американской нефти в Беларусь достигнуты после визита Майка Помпео в Минск 1 февраля 2020 года. По итогам переговоров с Лукашенко госсекретарь заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. На данный момент американские компании отправили в Беларусь уже два танкера с нефтью.