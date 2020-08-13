Тысяча работников «Гродно Азота» подписались под заявлением о несогласии с итогами выборов

На ОАО «Гродно Азот» тысячи человек подписались под заявлением о несогласии с результатами выборов.

Сотрудники «Гродно Азота» заявили, что большинство технологических цехов не может остановить работу из-за непрерывного производства, в противном случае может даже произойти техногенная катастрофа.

Ремонтники завода пытались бастовать, однако протесты остановило руководство предприятия, поэтому 12 августа на «Гродно Азоте» прошло собрание работников по этому вопросу. «В свободное от работы время вы можете пойти, но остановить производство невозможно», — сказал на встрече председатель независимого профсоюза «Гродно Азота» Андрей Ханевич.

Он рассказал БелаПАН, что сначала с заявлением выступил Белорусский независимый профсоюз, к которому относится и часть сотрудников гродненского химического предприятия. В заявлении говорилось, что люди несогласны с фальсификацией выборов, что их голоса украдены. Они выступали за свободу волеизъявления и за то, чтобы остановить насилие в отношении мирных граждан.

Коллектив «Гродно Азота» выступил также со своим заявлением в поддержку заявления Белорусского независимого профсоюза, в котором говорится: «Мы не голосовали за Александра Лукашенко». По словам Ханевича, под ним поставили подписи почти все сотрудники — тысячи человек.

Обращение независимого профсоюза уже направили в Центризбирком, заявление коллектива «Гродно Азота» планируют направить в различные инстанции — «от прокуратуры до Гааги».