Правозащитники сообщают о задержании двух представителей штаба Виктора Бабарико

12 августа в Минске неизвестными лицами был похищен активист штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, сообщает закрытый властями правозащитный центр «Весна».

Есть вероятность, что он находится в СИЗО КГБ. Вместе с Воскресенским исчез и его 18-летний сын Артур, отмечается в сообщении.

Также сообщается о задержании координатора штаба Сергея Михасенка.

Правозащитники отмечают, что за последние несколько дней были задержаны еще минимум шесть человек из штаба Виктора Бабарико и инициативы «Честные люди».

«По предварительной информации, задержания произошли в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках)», — говорится в сообщении.

12 августа в эфире телеканала «Беларусь 1» в адрес штаба Виктора Бабарико, который с 18 июня содержится в заключении, прозвучали следующие обвинения: «Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка».

В тот же день представители штаба Бабарико отвергли обвинения в причастности к организации акций протеста, которые прозвучали по государственному телеканалу. «Штаб Виктора Бабарико и все представители штаба, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее», — заявила координатор штаба Мария Колесникова.

Она также сообщила, что за последние дни была потеряна связь со многими волонтерами штаба. Пятеро из них, по имеющейся информации, задержаны.