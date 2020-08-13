Минск охвачен мирными демонстрациями
В центре и разных микрорайонах Минска сейчас многолюдные демонстрации — люди идут вдоль проспектов и дорог с цветами.
Колонны демонстрантов — в разных местах проспекта Независимости, Партизанского проспекта, в Уручье, на проспектах Рокоссовского, Дзержинского, улицах Притыцкого, Маяковского, в районе Лошицкого парка и других местах.
Демонстрации носят исключительно мирный характер — люди идут с цветами и шариками, улыбаются, общаются между собой. Очень много девушек и женщин.
Какое-то время в городе не было видно силовиков. Однако ближе к 16.00 очевидцы сообщили о военной технике, которая двинулась в центр города из Уручья. Колонна военной техники и милицейских автобусов также проехала по Партизанскому проспекту и улице Могилевской.
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