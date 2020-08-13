Президенты стран Балтии призвали Лукашенко к немедленному прекращению насилия против народа

Президенты Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда и Эстонии Керсти Кальюлайд выступили с совместным заявлением, в котором призвали Александра Лукашенко к деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против своего народа.

«Мы призываем положить конец насилию и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов», — говорится в заявлении.

Президенты настаивают на срочном освобождении всех задержанных участников протестов и прекращении дальнейшего преследования.

Главы Латвии, Литвы, Польши и Эстонии призывают Лукашенко немедленно начать диалог с белорусским народом. «Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно. Основываясь на опыте наших собственных обществ и на нашем личном опыте, мы призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества. Это стало бы подходящим шагом к началу подлинного национального диалога. Мы твердо верим, что диалог — это всегда лучший путь для продвижения социального развития, обсуждения реформ и будущего вашей страны», — говорится в документе.

«Если белорусские власти выполнят эти требования, двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция — это не путь к процветанию и развитию любой нации», — подчеркивается в заявлении.

«Мы готовы предложить свои посреднические усилия для достижения мирного урегулирования в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета вашей страны», — отмечают президенты четырех европейских стран.