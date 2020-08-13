Глава МВД взял ответственность на себя и принес извинения за травмы людям, «попавшим под раздачу»

/ Общество
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Глава МВД генерал-майор Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы, которые получили случайные люди на протестах.

В эфире телеканала ОНТ он принес извинения всем тем, кто «попал под раздачу» во время акций протеста, которые накрыли страну после президентских выборов.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: президентские выборы-2020 акции протеста Персона: Юрий Караев

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