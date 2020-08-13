Глава МВД взял ответственность на себя и принес извинения за травмы людям, «попавшим под раздачу»

Глава МВД генерал-майор Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы, которые получили случайные люди на протестах.

В эфире телеканала ОНТ он принес извинения всем тем, кто «попал под раздачу» во время акций протеста, которые накрыли страну после президентских выборов.

Читайте дальше: