Глава МВД взял ответственность на себя и принес извинения за травмы людям, «попавшим под раздачу»
Глава МВД генерал-майор Юрий Караев заявил, что берет ответственность на себя за травмы, которые получили случайные люди на протестах.
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