Кочанова: Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний

Занимающий должность президента Александр Лукашенко поручил разобраться «по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни».

Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в обращении к белорусам, которое цитирует телеграм-канал «Пул Первого»

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — сказала Кочанова.

По ее словам, на вечер сегодняшнего дня «отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

«Нам не нужна драка. Не нужна война», — заявила Наталья Кочанова.

9—12 августа в Беларуси на массовых акциях протеста было задержано, по оценкам правозащитников, порядка шести тысяч человек. ОМОН и другие силовые структуры использовали против населения ружья с резиновыми пулями, водометы и светшумовые гранаты. Многие участники акций получили ранения, в том числе тяжелые, один человек погиб.