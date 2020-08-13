Глава ПА ОБСЕ: Беларусь должна прекратить репрессии и полностью соблюдать взятые на себя обязательства

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал власти Беларуси прекратить репрессивную тактику и полностью соблюдать международные стандарты в области прав человека, сообщается на сайте ПА ОБСЕ.

Напомнив о международных обязательствах Беларуси, Церетели подчеркнул, что репрессии и преследование оппонентов неприемлемы и противоречат принципам ОБСЕ. То, что сейчас необходимо, — это деэскалация и диалог.

«Как государство — участник ОБСЕ Беларусь добровольно согласилась на определенные обязательства в человеческом измерении — включая право на мирные собрания, свободу выражения мнений, свободу от произвольного ареста или задержания и право на эффективные средства правовой защиты. Я призываю власти обеспечить соблюдение этих прав и свобод, а также безотлагательное освобождение тех, кто был произвольно задержан в последние дни», — заявил Церетели.

Он указал на сообщения о жестоком обращении во время содержания под стражей в качестве причины для серьезной озабоченности, а также нападения на представителей средств массовой информации и решение властей заблокировать интернет страны и социальные сети. «Физическое нападение на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными являются серьезными нарушениями международных обязательств. Я глубоко обеспокоен сообщениями о гибели людей, включая человека, который, как сообщается, умер в заключении», — сказал председатель ассамблеи.

Церетели отметил, что хотя наблюдатели от ПА ОБСЕ не присутствовали на выборах, организация внимательно следила за кампанией. «Учитывая спорные результаты недавних выборов, правительство должно предложить конкретные шаги, которые могут создать основу для восстановления доверия. В идеале эти шаги должны создать необходимые условия для того, чтобы сделать возможным диалог между правительством и оппозицией в парламенте и за его пределами», — полагает глава ПА ОБСЕ.

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