Замглавы МВД Барсуков утверждает, что никто не издевается над задержанными
Над задержанными участниками акций против фальсификации итогов голосования на президентских выборах «издевательств никаких не было».
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков возле центра изоляции правонарушителей на 1-м переулке Окрестина в Минске в ночь на 14 августа. Видеозапись его приезда разместил портал tut.by.
Между тем в СМИ приводятся многочисленные свидетельства очевидцев и самих пострадавших о жестоких пытках со стороны силовиков.
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев признал применение правоохранителями силы по отношению к случайным людям во время протестов.
«При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за это, как сейчас говорят, насилие я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», — сказал Караев 13 августа в эфире телеканала ОНТ.
Белорусские правозащитные организации обратились к Караеву с требованием прекратить пытки и жестокое обращение в отношении задержанных в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.
Правозащитники указывают на многочисленные свидетельства жестокости, насилия и беспричинного применения физической силы и спецсредств к людям, которые содержатся на территории отделений милиции в ожидании оформления необходимых процессуальных документов.
«12 августа от людей, освободившихся из центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома (ЦИП), нам стало известно о том, что задержанные за участие в мирных акциях протеста 9, 10 и 11 августа находятся в бесчеловечных условиях, многие подвергаются пыткам, — говорится в заявлении. — Людей избивают, держат в переполненных камерах: по 40-50 человек в камере, рассчитанной только на 4-6 человек, из-за чего невозможно спать ночью, людям не хватает воздуха и пространства. Также сообщается, что людей не кормят, а при попытке присесть днем начинают избивать. Очень много людей из ЦИП увозят машины скорой помощи. В Гомеле во время задержания скончался молодой человек».
Спикер Совета Республики, бывшая глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» вечером 13 августа, что «президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни».
«Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — сказала Кочанова.
Телеграм-каналы со ссылкой на приезжавшего в ЦИП на Окрестина Барсукова сообщили о его обещании к шести утра освободить всех задержанных.
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