Активистки оппозиции коммунистической Польши направили письмо поддержки Тихановской и ее соратницам

Активистки оппозиции бывшей Польской Народной Республики направили письмо поддержки кандидату в президенты Светлане Тихановской и ее соратницам Марии Колесниковой и Веронике Цепкало.

«Мы с надеждой и болью следим за событиями в вашей стране. За массовыми, полными оптимизма предвыборными митингами, которые созвали вы — три женщины, когда кандидатов, ваших мужей в том числе, лишили свободы или заставили выехать за границу. За многолюдными протестами после откровенно сфальсифицированных выборов. За террором сил безопасности, брошенных Лукашенко против демонстрантов после проигранных им выборов. За объявлением общей забастовки и информацией о присоединении к ней очередных учреждений. Проникновенные образы женщин в белых одеждах объединились в молчаливые акции протеста на улицах белорусских городов», — отмечается в письме.

«Это напоминает нам действия оппозиции семидесятых и восьмидесятых годов, когда после помещения в тюрьму большинства руководителей и активистов «Солидарности» мы взяли на себя многие их функции, в том числе руководящие, в подполье «Солидарности», — пишут польские активистки.

Они обращаются к правительству своей страны, лидерам европейских государств, Совета Европы и ООН «за помощью для белорусского общества», «за требованием немедленного освобождения задержанных», «за солидарностью со Светланой Тихановской, победительницей белорусских президентских выборов».

Среди авторов письма: Данута Валенса, активистка «Солидарности», супруга Леха Валенсы, лидера забастовки на Гданьской верфи в августе 1980 года, руководителя независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность»; Тереса Богуцка, участница и руководитель студенческих забастовок 1968 года и акций против советской интервенции в Чехословакии, сотрудница комитета общественной самообороны Комитета защиты рабочих в 1970-х годах, активистка движения «Солидарность», арестованная и осужденная в 1960-х годах; Эва Кулик-Белиньска, активистка студенческого комитета «Солидарности» в Кракове в 1970-х годах, редактор журнала Niezależność, заведующая бюро подпольного руководства «Солидарности» в 1980-х годах; Данута Пшивара, сотрудница комитета общественной самообороны Комитета защиты рабочих, активистка подпольных структур «Солидарности» и Хельсинкского комитета; Малгожата Рыбицка, активистка Движения молодой Польши в 1970-х годах, активистка «Солидарности» в 1980-х годах, жена Аркадиуша Рыбицкого, активиста демократической оппозиции и «Солидарности», погибшего в авиакатастрофе борта президента Леха Качиньского в Смоленске.

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