Работники «Нафтана» требуют встречи с руководством

Работники «Нафтана» вышли с рабочих мест и требуют встречи с руководством завода.

«Мы возмущены происходящим в стране. 18 наших ребят — работников «Нафтана» — находятся в СИЗО. Будем настаивать, чтобы их выпустили и потом чтоб не уволили. Также требуем разобраться с результатами выборов. Вроде к нам уже едут на разговор начальник ГОВД Новополоцка и мэр города. Ждем», — сообщили рабочие Би-би-си .

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