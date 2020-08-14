Работники «Нафтана» требуют встречи с руководством

/ Общество
Просмотров: 685

Работники «Нафтана» вышли с рабочих мест и требуют встречи с руководством завода.

«Мы возмущены происходящим в стране. 18 наших ребят — работников «Нафтана» — находятся в СИЗО. Будем настаивать, чтобы их выпустили и потом чтоб не уволили. Также требуем разобраться с результатами выборов. Вроде к нам уже едут на разговор начальник ГОВД Новополоцка и мэр города. Ждем», —  сообщили рабочие Би-би-си.

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: забастовки президентские выборы-2020 акции протеста Нафтан репрессии Город: Новополоцк

Другие материалы на эту тему:

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. “Іх вялі пад канвоем, але не ў турму”

Галіна Каржанеўская. ВЫБАРЫ. “Іх вялі пад канвоем, але не ў турму”

«Победа» Лукашенко отбросила Беларусь на десять лет назад

«Победа» Лукашенко отбросила Беларусь на десять лет назад

Бывший советник Путина: Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти

Бывший советник Путина: Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти

Дмитриев, Черечень и Канопацкая подали жалобы в ЦИК

Дмитриев, Черечень и Канопацкая подали жалобы в ЦИК