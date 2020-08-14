Зеленский призвал власти Беларуси воздержаться от незаконных задержаний и насилия

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Воздержаться от «незаконных задержаний и насилия» призвал белорусские власти президент Украины Владимир Зеленский.

Фото president.gov.ua

«Беларусь, понятно, сейчас сильно страдает. Ищет решение и выход из очень непростой ситуации. Ежедневно происходят эксцессы. В частности, с нашими гражданами, которые оказались в это непростое время в соседней стране», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

«Но есть и хорошая новость, — отметил он. — Сегодня после наших настойчивых действий были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина. Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о происходящих там событиях и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности».

По информации президента, идут переговоры об освобождении еще одного украинца — Романа Шишка, находящегося в брестском изоляторе.

«Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой. Украина умеет защищать своих граждан и всегда это будет делать. Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически удержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно не все равно. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси», — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что Беларусь всегда была добрым другом и партнером Украины. «И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократическим, экономически сильным и независимым государством», — заявил украинский президент, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский Евгений Васильев Константин Реуцкий Оксана Алешина Роман Шишок

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