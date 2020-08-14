До пяти тысяч человек вышли в Могилеве на марш против насилия

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Вечером 13 августа в Могилеве медики и простые горожане провели марш против насилия. В нем приняли участие до пяти тысяч человек.

Эта акция стала крупнейшей в Могилеве за время протестов против результатов выборов.

Были задержаны фотограф Александр Литин и член политсовета ОГП Татьяна Сиваченко. Через короткое время их отпустили с извинениями.

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Фото Алеся Асипцова

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция протеста акция солидарности Персона: Александр Литин Татьяна Сиваченко Город: Могилев

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