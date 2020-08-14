До пяти тысяч человек вышли в Могилеве на марш против насилия
Вечером 13 августа в Могилеве медики и простые горожане провели марш против насилия. В нем приняли участие до пяти тысяч человек.
Эта акция стала крупнейшей в Могилеве за время протестов против результатов выборов.
Были задержаны фотограф Александр Литин и член политсовета ОГП Татьяна Сиваченко. Через короткое время их отпустили с извинениями.
Еще про мирные протесты по всей Беларуси:
- Работники «Нафтана» потребовали отставки Лукашенко
- Забастовка на «Гродно Азоте»: сотни людей встретились с руководством города
- «Мы — честные учителя». Минские педагоги массово вышли на улицу
- Минские айтишники вышли на акцию против фальсификации выборов и насилия силовиков
Фото Алеся Асипцова