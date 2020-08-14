До пяти тысяч человек вышли в Могилеве на марш против насилия

Вечером 13 августа в Могилеве медики и простые горожане провели марш против насилия. В нем приняли участие до пяти тысяч человек.

Эта акция стала крупнейшей в Могилеве за время протестов против результатов выборов.

Были задержаны фотограф Александр Литин и член политсовета ОГП Татьяна Сиваченко. Через короткое время их отпустили с извинениями.

Еще про мирные протесты по всей Беларуси:

Фото Алеся Асипцова